На Сахалине назвали предварительную причину взрыва в пятиэтажке

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Причиной взрыва в пятиэтажном доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительным данным, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, сообщается в Telegram-канале администрации Тымовского городского округа, пишет АиФ.

В администрации опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что инцидент произошел из-за работавшей в доме пекарни.

«В доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия», - говорится в сообщении.

Напомним, ранним утром в субботу на территории поселка Тымовское из-за взрыва газа в пятиэтажном доме обрушился один из его подъездов. Известно о семи жертвах ЧП. Трое из них – дети. В настоящее время неизвестна судьба трех жильцов дома.

На месте происшествия ведется разбор завалов. В связи с инцидентом завели уголовное дело. Отмечается, что на место инцидента незамедлительно вылетели руководитель СУ СК РФ по Сахалинской области и следователи.