На российской части Куршской косы недалеко от литовской границы впервые заметили моржа

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На российской части Куршской косы недалеко от литовской границы в четверг впервые заметили моржа, не исключено, что он приплыл с течением из Польши, сообщила пресс-служба национального парка "Куршская коса", сообщает РИА Новости.

"Ранним утром 30 июня на морском побережье Куршской косы недалеко от литовской границы государственные инспекторы национального парка встретили необычное для наших мест животное – моржа... Отдыхает на песке и выглядит слегка ослабленным", - рассказали в учреждении, добавив, что животное взрослое и, судя по бивням, крупное.

Как отметили в нацпарке, место обитания моржа – Крайний Север, Баренцево море, значительные путешествия эти животные предпринимают редко, однако не так давно атлантические моржи были замечены в Белом море.

"Как ластоногое попало к нам – ответить сложно. Возможно, морж приплыл с попутным течением из Польши", - добавили сотрудники нацпарка. Отмечается, что 23 июня подобную особь заметили на пляже в польском Мельно.

Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина в свою очередь сообщил, что такой случай на косе произошел впервые, и поручил научным специалистам обследовать животное, а информацию передать в Атлантическое отделение Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

Фото : Национальный парк "Куршская коса"/РИА Новости