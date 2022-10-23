На реке Чапаевка утонул рыбак

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22 октября в Поисково-спасательную службу Самарской области обратились сотрудники полиции с просьбой провести поиски пропавшего рыбака на акватории реки Чапаевка в селе Яблоновый овраг Волжского района. Мужчина 1977 года рождения ушел 20 октября на рыбалку и до настоящего времени не вернулся. Связи с пропавшим по каналам сотовой связи не было. На проведение поисковых работ в 11.45 были направлены спасатели водолазного отряда специального назначения.

В результате проведения поисковых работ пропавший был обнаружен в русле реки Чапаевка на удалении 6 метров от береговой линии. Причину гибели рыбака предстоит установить сотрудникам полиции. В 13.30 поисковые работы на акватории водоема были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.