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На проспекте Масленникова в Самаре дерево упало на машины

13 мая 2021 13:42
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На проспекте Масленникова в Самаре дерево упало на машину

Днем в четверг, 13 мая, на проспекте Масленникова в Самаре произошло ЧП. Там у дома № 25 надломилось и упало дерево. Об этом sova.info сообщили очевидцы.

По словам горожан, верхняя часть ствола рухнула на тротуар и накрыла ветками парковочный карман. На тот момент там находились две легковушки: Subaru и ВАЗ.

Сильнее всего пострадал отечественный автомобиль. Ему смяло крышу. По предварительным данным, никого из людей упавшее дерево не травмировало.

Напомним, сегодня в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Все из-за грозы. Отметим, что она, как правило, сопровождается усилением ветра и дождем. Не исключено, что зеленого гиганта подкосило именно буйство стихии.

Фото: Анна иИвахина

Теги: желтый уровень опасности падение деревьев

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