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На пожаре в центре Самары пострадали дети

11 января 2023 12:16
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На пожаре в центре Самары пострадали дети

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в исторической части Самары утром в среду, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой контролируется вопрос предоставления эвакуированным из дома жильцам средств первой необходимости и временного жилья", - говорится в сообщении.

Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что пожар в многоквартирном доме по ул. Некрасовская, 25А произошел в среду в 9:10 мск. Горела лестничная клетка с первого по третий этаж. Потребовалась эвакуация жильцов.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, медицинская помощь потребовалась троим детям. Они госпитализированы.

У агентства пока нет комментариев по поводу пострадавших из официальных источников.

По данным мэрии Самары, жильцам предложили разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева.

Теги: Пожар

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