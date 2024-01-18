На пожаре в Сызрани погибла пенсионерка

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16 января 2024 года в 13 часов 46 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Рамено Сызранского района горит дом. К месту пожара были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 185, 186 пожарно-спасательного отряда № 47, пожарно-спасательных частей 96, 85 пожарно-спасательного отряда 7 федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области, а так же оперативная группа пожарно-спасательного отряда № 47. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом на площади 50 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 17 человек личного состава, 5 единиц техники, работали 3 звена газодымозащитной службы. На тушение дома были поданы три ствола «Б». К сожалению, на пожаре погибла женщина 1937 года рождения. Причины пожара устанавливаются.



Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».