На пожаре в Кинельском районе погиб человек

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В Самарской области произошел пожар, в котором погиб человек. Трагедия случилась в Кинельском районе.

— Информация о пожаре поступила 19 сентября в 19:31. В селе Покровка горел дачный дом. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. На место выезжали сотрудник ПСО 34 противопожарной службы и добровольная пожарная команда поселка Комсомольский. В 20:05 объявили локализацию пожара, в 20:25 — ликвидацию открытого горения. К сожалению, есть погибший 1971 года рождения, — сообщили в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет 63.ру.