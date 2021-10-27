На пожаре в Большечерниговском районе погибли двое мужчин

189

В ночь на вторник, 26 октября, при пожаре в частном доме в Большечерниговском районе погибли двое мужчин. С огнём боролись 4 единицы спецтехники и 12 пожарных.

Сообщение о пожаре поступило в 1:47. По прибытии пожарных было установлено, что на улице Советской на площади 40 квадратных метров горит частный дом. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин 67 и 55 лет. Пожар удалось ликвидировать полностью к 3:30, пишет ГТРК Самара.

«Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Проводится проверка, устанавливается причина возгорания», - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.