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На пожарах в Самарской области 1 марта погибли двое

2 марта 2021 10:21
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На пожарах в Самарской области 1 марта погибли двое

В период с 06:00 01 марта 2021 года по 06:00 02 марта 2021 года на территории Самарской области зарегистрировано 12 пожаров, 10 из них произошли в жилом секторе. Погибло 2 человека, пострадало 2, травмировано 1, эвакуировано 4 человека.

Так, в ночь на 1 марта поступило сообщение о пожаре по адресу:  Кроасноярский р-н, СНТ «Елочка», 2 линия, участок 14. Горел дачный дом на площади 120 кв.м. Пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова «1-БИС». В 06 час. 42 мин. пожар был локализован, в 07 час. 28 мин. - ликвидирован. Для ликвидации привлекались 24 чел. личного состава и 6 ед. техники. Погиб мужчина 1947 г.р.

Еще один пожар произошел по адресу: Безенчукский р-н, с. Екатериновка, ул. Полевая д. 93. Горел дачный дом на площади 70 кв.м. В 22 час. 40 мин. пожар был локализован, в 22 час. 50 мин. - ликвидирован. Для ликвидации привлекались 6 чел. личного состава и 3 ед. техники. Погиб мужчина 1969 г.р., сообщает облМЧС.

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