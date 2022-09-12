На полке супермаркета в Самаре в картошке нашли боеприпас

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В полиции прокомментировали происшествие, случившееся накануне, в воскресенье, 11 сентября, в Куйбышевском районе. Вечером сотрудники экстренных служб съехались к супермаркету «Перекресток» на улице Белорусской, 131. Причиной, по словам очевидцев, стало обнаружение боеприпаса в мешке с картошкой. В соцсетях даже выложили фото этого самого предмета.

В ГУ МВД России по Самарской области 63.RU подтвердили, что, действительно, в магазине работали экстренные службы. Сотрудники полиции оцепили территорию и исследовали пугающую находку.

— Найденный предмет опасности для жизни и здоровья людей не представляет, — сказали в ГУ МВД.

Скриншот: «Подслушано Самара» / Vk.com