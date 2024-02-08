Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации
На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд
На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд
В Самаре на Утевской автомобилистка сбила пешехода
В Самаре на Утевской автомобилистка сбила пешехода
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
Второй смартфон в подарок в билайне!
Второй смартфон в подарок в билайне!
Самарец погиб в ДТП в Борском районе
Самарец погиб в ДТП в Борском районе
Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций
Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.15
0.47
EUR 98.09
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка

8 февраля 2024 12:29
114
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка

В МВД Московской области заявили, что на складе произошла массовая драка между сотрудниками компании и охранниками.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на релиз ведомства, принадлежность склада в сообщении не уточняется, но источник в правоохранительные органах сказал, что речь идёт об объекте Wildberries.

«Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошёл конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», — отметили в МВД.

Уточняется, что уже выявлены и опрашиваются 13 активных нарушителей. По факту происшествия начата проверка, пишет РТ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
75
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
131
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
167
В Самарской области более 880 одиноких пожилых людей получили уход и заботу в приемных семьях
8 февраля 2024  09:27
В Самарской области более 880 одиноких пожилых людей получили уход и заботу в приемных семьях
169
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
7 февраля 2024  13:51
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
621
Весь список