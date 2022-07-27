На озере села Выселки Ставропольского района утонул мужчина

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27 июля на озере СНТ «Зеленая даль-1» села Выселки Ставропольского района утонул мужчина.

Хозяйка одного из дачных участков видела, как он нырнул и на поверхности водоема больше не показался.

Она обратилась за помощью к спасателям.

"В 08.30 для проведения водолазных работ по обследованию водоема отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. В ходе обследования подводной части озера водолаз обнаружил тело утонувшего на глубине три метра и на удалении от берега шесть метров. В 11.00 работы на месте происшествия были окончены. Тело погибшего передали сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: ПСС СО