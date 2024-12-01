На Московском шоссе в Самаре водитель сбил пешехода

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30 ноября на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 03:25 в Октябрьском районе города Самары. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 47-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio , двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Мичурина. В пути следования, напротив д. 4Д, совершил наезд на 34-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован.