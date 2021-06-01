На Московском шоссе в Самаре молодой водитель врезался в столб

365

31 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 05:00 в Самаре. Молодой человек 2001 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси», двигался по Московскому шоссе 16 км со стороны ул. Алма-Атинской в направлении ул. Дальней. Напротив д. №5 по Московскому шоссе, не справился с рулевым управление автомобиля и совершил наезд на световую опору, расположенную на разделительной полосе слева по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован, сообщает облМВД.