На МКАД на юге Москвы при столкновении бензовоза с фурой пострадал один человек

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Один человек пострадал при столкновении бензовоза с фурой на МКАД на юге Москвы, движение транспорта перекрыто по одной полосе из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На 21-м километре МКАД произошло ДТП с участием бензовоза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадал водитель машины, у него множественные ожоги. Из-за ДТП перекрыто движение транспорта по одной полосе МКАД.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.40 пожар был полностью ликвидирован. Общая длина фронта горения нефтепродуктов составила порядка 150 метров.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве рассказали РИА Новости, что пострадавшего водителя бензовоза сейчас осматривают медики, решается вопрос о его госпитализации.

Фото : департамент ГОЧСиПБ/РИА Новости