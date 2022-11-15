На Металлурге в Самаре водитель сбил пожилую женщину и уехал

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении женщины с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 12 ноября текущего года, примерно в 13.00 часов, водитель, управляя автомобилем, двигался задним ходом по дворовому проезду д.23 пр. Металлургов и напротив 4- го подъезда совершил наезд на женщину 1937 года рождения, которая двигалась в попутном направлении автомобиля.

Водитель, не оказав помощи пострадавшей, скрылся с места происшествия. Пожилая женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и, после обследования, была госпитализирована.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ГИБДД Управления МВД России по г. Самара по телефонам: (846) 9519121 или 102.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.