Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском политехе обсудят проблемы школьного обучения химии
В Самарском политехе обсудят проблемы школьного обучения химии
В Самаре уничтожат свыше 1,6 тысячи литров алкоголя
В Самаре уничтожат свыше 1,6 тысячи литров алкоголя
ПАО «Т Плюс» предупреждает о мошенничестве в сфере закупок
ПАО «Т Плюс» предупреждает о мошенничестве в сфере закупок
В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу
В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу
Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Население Земли достигло 8 миллиардов человек
В Самарской области в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» состоялся онлайн-вебинар
В Самарской области в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» состоялся онлайн-вебинар
Жительница Жигулевска поверила в легенду мошенников и перевела им более 6 миллионов рублей
Жительница Жигулевска поверила в легенду мошенников и перевела им более 6 миллионов рублей
В Сызрани пенсионеры поблагодарили росгвардейцев за помощь
В Сызрани пенсионеры поблагодарили росгвардейцев за помощь
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.4
0.18
EUR 62.16
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Металлурге в Самаре водитель сбил пожилую женщину и уехал

15 ноября 2022 10:09
118
На Металлурге в Самаре водитель сбил пожилую женщину и уехал

Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении женщины с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 12 ноября текущего года, примерно в 13.00 часов, водитель, управляя автомобилем, двигался задним ходом по дворовому проезду д.23 пр. Металлургов и напротив 4- го подъезда совершил наезд на женщину 1937 года рождения, которая двигалась в попутном направлении автомобиля.

Водитель, не оказав помощи пострадавшей, скрылся с места происшествия. Пожилая женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и, после обследования, была госпитализирована.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ГИБДД Управления МВД России по г. Самара по телефонам: (846) 9519121 или 102.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
День столбов в Самарской области: ДТП в Тольятти и Сызрани
14 ноября 2022, 11:29
"День столбов" в Самарской области: ДТП в Тольятти и Сызрани
13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.  Происшествия
278
в Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля
14 ноября 2022, 10:53
В Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля
Судя по фотографиям очевидцев, местный житель скончался прямо на месте происшествия.  Происшествия
270
Пешеход погиб под колесами маршрутки в Тольятти
13 ноября 2022, 13:39
Пешеход погиб под колесами маршрутки в Тольятти
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Происшествия
551
В центре внимания
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
1574
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
512
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
292
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
347
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
978
Весь список