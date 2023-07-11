На месте смертельного ДТП в Ставропольском районе проводились спасательные работы

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Вечером 10 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с одним погибшим в Ставропольском районе Самарской области на трассе Ташелка - Менжинский.

Столкнулись внедорожник и Лада «Калина». От удара легковой автомобиль оказался в кювете. Пассажир «Калины» получил травмы не совместимые с жизнью. Для деблокирования погибшего из аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей.

Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти приступила к выполнению поставленной задачи. Работы проводились во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС почти два часа, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО