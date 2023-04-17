На месте смертельного ДТП на трассе М-5 около села Зеленовка работали спасатели

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16 апреля на трассе М-5 в Ставропольском районе около села Зеленовка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель Лада «Гранта» столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем.

Моторный отсек легкового автомобиля оказался под полуприцепом фуры.

Водитель «Гранты» получил травмы не совместимые с жизнью.

Для деблокирования погибшего на место происшествия был отправлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти.

Используя аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли тело погибшего из салона аварийного автомобиля. Были задействованы три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль, сообщает пресс-служба ППС СО.

Фото: пресс-служба ППС СО