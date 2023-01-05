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На манеже сочинского цирка лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления. На видео, опубликованном в Telegram-канале артиста, видны следы от когтей и зубов животного.

Во время номера со львами два молодых самца решили выяснить между собой отношения. Когда дрессировщики решили погасить конфликт, находящийся на манеже третий лев решил напасть на вмешавшегося в стычку человека. Животное повалило дрессировщика на сцену. На помощь Алексею Макаренко вовремя подоспела его супруга и коллега Ольга Борисова. Ей удалось отбить дрессировщика у хищника. — сообщают Вести Сочи.

Инцидент длился несколько секунд, сотрудниками арены были применены водометы и шумовая граната, вследствие чего животные были дезориентированы и покинули манеж. В зале погасили сценический свет. Судя по реакции зрителей, они восприняли происходящее на манеже как заранее спланированный эпизод шоу.

Фото: скриншот видео