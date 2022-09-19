На Курскую область обрушился торнадо, двое погибших

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Вечером 18 сентября на Курскую область обрушилась непогода: сильный ураган, ливень, гроза, шквалистый ветер. Стихия принесла в регион разрушения и массовое отключение света. Сообщается о двух погибших.

Сильный ветер выбил раму в общежитии курского колледжа, в это время, утверждают очевидцы, в помещении находился один из студентов, он погиб. Еще один мужчина умер из-за упавшего дерева.

Без света остались более 80 населенных пунктов.

— По данным на 21:00, без света остаются 87 населенных пунктов, более 5 тысяч человек, — сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ГУ МЧС по Курской области предупреждают, что непогода продлится до вечера, пишет 63.ру.

— Начиная с 18–20 часов 18 сентября до 21:00 19 сентября по Курской области ожидается ветер порывами 17–22 метра в секунду, — предупредили в МЧС области.