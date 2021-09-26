На КНПЗ в Самаре  оперативно ликвидировали пожар

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В 14.29, 26. сентября, в ЦУКС СО поступило сообщение о возгорании в Куйбышевском районе на ул. Грозненская, 25.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения.

В 15.04 возгорание было локализовано, в 16.00 ликвидировано.

На месте происшествия были задействованы 18 человек и 5 единиц техники.

"Возгорание технологических объектов КНПЗ на площади 0,5 кв. м оперативно ликвидировано силами пожарных расчетов предприятия. Пострадавших нет. Влияние на производственную программу отсутствует", - уточнили в пресс-службе завода.

Фото: облМЧС