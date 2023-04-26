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На Кировском рынке в Самаре задержали нелегальных мигрантов

26 апреля 2023 10:47
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На Кировском рынке в Самаре задержали нелегальных мигрантов

Сотрудники подразделения по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с отделом уголовного розыска, полком патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции, полком дорожно-патрульной службы полиции при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактические мероприятия на торговом объекте, расположенном на проспекте Кирова. В ходе рейда пресечено 17 нарушений миграционного законодательства.

Так, в отношении 16 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Один из работников рынка привлечен к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации 4 иностранных граждан.

Подобные мероприятия на территории областного центра продолжаются.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел

полиции или по телефону 102.

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