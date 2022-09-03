На Камчатке туристы погибли при восхождении на вулкан

171

Число туристов, которые погибли при восхождении на вулкан на Камчатке, возросло. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Там уточнили, что в российском регионе погибли пять туристов.

Как стало известно, на отметке 4158 метров туристы сорвались в пропасть и погибли.

Спасатели вылетели на вертолете на помощь пострадавшим. Ожидается, что добраться до группы получится к завтрашнему дню. Вертолет высадит спасателей на высоте 3 тысячи метров, после чего они направятся к туристам, пишет Рен ТВ.