На Филиппинах потерпел крушение военный самолет с 85 людьми на борту

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На Филиппинах потерпел крушение военный самолет C-130, на борту находились 85 человек. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает Sputnik News.

Отмечается, что глава вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собежана заявил, что 40 человек были спасены из горящих обломков самолета C-130.

«Экстренные службы сейчас на месте, мы молимся, чтобы нам удалось спасти больше жизней», — заявил Собежана.

Как отмечает CNN Philippines в Twitter, самолет перевозил солдат из города Кагаян-де-Оро. Воздушное судно пропустило взлетно-посадочную полосу заходя на посадку в аэропорте Джоло, после чего упало в соседнем городе Патикул.

По данным журналистов, сейчас спасатели тушат пожар на месте крушения. Продолжается операция по спасению людей, пишут "Известия".