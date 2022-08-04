На Эльбрусе спасли туристку, провалившуюся в трещину на склоне горы

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Сотрудники МЧС РФ спасли туристку, провалившуюся в трещину на склоне горы Эльбрус, пишут "Известия". Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Кабардино-Балкарской Республике во время восхождения на Эльбрус девушка провалилась в трещину на глубину около 3 м. Путешествовала туристка в составе незарегистрированной группы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели «Курорта Эльбрус» извлекли девушку из трещины, она не пострадала.

Фото: МЧС РФ/"Известия"