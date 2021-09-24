На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов

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На Эльбрусе завершены поисково-спасательные работы. Из 19 альпинистов, попавших в буран на вершине горы, спасти удалось 14. Пять человек погибли, некоторые получили травмы и обморожения, сообщает 63.ру.



— Оперативному дежурному Эльбрусского ВПСО МЧС России поступило сообщение о том что на горе Эльбрус группа из 23 человек из-за погодных условий заблудилась. Один из участников группы получил травму ноги, — сообщили в высотном поисково-спасательном отряде. — По предварительной информации, 8 человек находились примерно на высоте 5400 м, остальные участники не могли определить свое местоположение и высоту.

Затем начальник отряда уточнил, что на гору пошли 19 человек: 2 гида и 17 участников восхождения. Четырнадцать альпинистов спасли, троих нашли погибшими. Судьба еще двоих несколько часов оставалась неизвестной. Позже их обнаружили живыми и спустили на ратраках (специальных транспортных средствах на гусеничном ходу, используемых для горнолыжных склонов и лыжных трасс. — Прим. ред.).

Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин рассказал, что почти у всех спасенных туристов сильное обморожение.

— Известно, что сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. «Медицина катастроф» сейчас встречает их на высоте почти 4 тыс. метров, еще 12 машин скорой дежурят у подножия горы на поляне Азау, — заявил Михаил Надежин.



Впоследствии в МЧС сообщили, что число погибших увеличилось до пяти.

— В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибло, — сообщили в МЧС. — Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40–70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха — до -20 °C. Видимость — не более 1 метра. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС. Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники.

На такую большую альпинистскую группу было всего два гида.