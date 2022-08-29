106

На дорогах региона за прошедшую неделю зарегистрировано 57 ДТП, в которых погибло 5 человек и 79 получили ранения. Среди пострадавших 16 детей.

Самым аварийным днем недели стала среда.



Причинами трагических ДТП стали различные нарушения правил дорожного движения со стороны участников дорожного движения.

Так, в результате нарушений правил расположения транспортного средства на проезжей части погиб водитель, пострадал пассажир на территории Кинельского района. В результате перехода проезжей части на запрещающий сигнал светофора на территории города Самара погиб пешеход.

Госавтоинспекция обращает внимание, что выезд на полосу встречного движения и превышение скоростного режима одно из самых аварийно-опасных нарушений, которые приводят к наиболее трагичным последствиям, в связи с этим водители, управляющие транспортным средством необходимо выбирать скоростной режим, учитывая дорожное покрытие и погодные условия.

Региональная ГИБДД напоминает, что пешеход самая уязвимая категория участников дорожного движения. Пешеходам необходимо быть внимательным, бдительным и не допускать нарушений правил дорожного движения, никакая спешка не стоит человеческой жизни.