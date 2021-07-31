На дом украинской гандболистки упал легкомоторный самолет   

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На дом украинской гандболистки Анастасии Корчевой упал легкомоторный самолет, передает РБК.



«У игрока нашей команды Анастасии Корчевой случилось горе, на их дом упал самолет, слава Богу, что семья успела в последний момент выбежать и остаться в живых, но все имущество и вещи сгорели», — сообщается на странице гандбольного клуба «Реал Николаев» в Facebook.



Как сообщает издание «Украинская правда», 28 июля легкомоторный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области, после чего начался пожар. Погибли пилот самолета, а также три пассажира.





Фото: фейсбук-страница клуба «Реал»