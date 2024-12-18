На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов после аварии двух танкеров

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Спасатели и волонтеры собрали на черноморском побережье Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Спасателями и волонтерами всего с начала работ собрано уже порядка 80 тонн", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что от мазута очищено более 8,1 километра береговой линии черноморского побережья Краснодарского края. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены почти 2,7 тысячи человек.

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива.

Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.

Фото: МЧС РФ