Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по основным направлениям деятельности.
Вячеслав Федорищев пригласил Владимира Путина в Самарскую область оценить развитие производства БПЛА
Ведутся следственные мероприятия.
На чемпионате Дагестана по классическим шахматам шахматистка пыталась отравить соперницу
Для гостей вход свободный, регистрация не требуется.
С 14 по 18 августа в Самаре пройдет ежегодный фестиваль по пляжным видам спорта  «Samara Open Komus Fest»
Самарская областная научная библиотека приглашает школьников на интерактивные уроки в начале учебного года.
«Здравствуй, книга!»: просветительский проект стартует в СОУНБ в начале учебного года
Сегодня во дворе задействована техника и рабочие. Ведется укладка безопасного прорезиненного покрытия и ремонт дворового проезда.
В Красноглинском районе комплексно обновляется двор по улице Сергея Лазо
Президент Владимир Путин рекомендовал главам других регионов перенимать опыт Самарской области.
Вячеслав Федорищев доложил Президенту о том, что 63-й регион связался с Курской областью и выразил готовность оказать помощь
Вернуться на родину россиянке удалось только после вмешательства депутата Александра Хинштейна.
Тольяттинку с инфарктом экстренно эвакуировали из Турции
Благодаря программе субсидирования найма в Самарской области в этом году более 600 человек смогли найти постоянную работу.
Более 180 работодателей получили финансовую помощь при трудоустройстве сотрудников
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.16
0.21
EUR 93.03
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На чемпионате Дагестана по классическим шахматам шахматистка пыталась отравить соперницу

7 августа 2024 19:57
89
Ведутся следственные мероприятия.

На чемпионате Дагестана по классическим шахматам произошел скандал. Одна из участниц турнира обработала стол соперницы отравляющим веществом, из-за чего та попала в больницу, передает РИА Новости.

"В интернет попало видео, где одна из участниц чемпионата Дагестана по классическим шахматам, неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы, обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось — ртутными соединениями, стол, за которым предстояло играть ее сопернице, не менее титулованной чемпионке Европы Умайганат Османовой из Каспийска. В результате игры самочувствие Османовой ухудшилось и ей потребовалась медицинская помощь. При этом больше никто не пострадал", — сообщил Сажидов в Telegram-канале Минспорта Дагестана.

По словам Сажидова, подобный инцидент произошел на турнире впервые. В отношении Абакаровой ведутся следственные мероприятия. Глава ведомства заявил, что на происшествие реагируют "самым жестким образом".

Абакарова была дисквалифицирована с чемпионата Дагестана, а также отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой Федерации шахмат России (ФШР) до окончания расследования правоохранительных органов. Глава ФШР Андрей Филатов заявил, что Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в комментарии РИА Новости также отметил, что шахматистка может больше никогда не принять участия в турнирах в России.

"На моей практике это первая такая история, где явно и все очевидно. На видео все видно. Я уверен, что в ближайшее время правоохранительные органы все это дело расследуют. Если вина подозреваемой будет доказана, то мы дисквалифицируем вплоть до пожизненного. ФШР имеет юридические права поступить таким образом. Ждем выводов правоохранительных органов. И, конечно, здоровья спортсменке, с которой это произошло", — заявил он.

По информации "РГ"  Османовой оказали первую помощь на месте и отпустили домой, а по итогам турнира она завоевала серебряную медаль.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по основным направлениям деятельности.
7 августа 2024  21:05
Вячеслав Федорищев пригласил Владимира Путина в Самарскую область оценить развитие производства БПЛА
142
10 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2024  14:03
10 августа в Самаре отметят День физкультурника
256
Бесплатный период на Обходе Тольятти будет действовать до конца августа.
7 августа 2024  13:50
Бесплатный период на Обходе Тольятти будет действовать до конца августа.
240
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
7 августа 2024  11:24
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
290
Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности профильного ведомства с учетом приоритетов, возможностей.
6 августа 2024  19:43
Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами на должность министра молодежной политики Самарской области
1499
Весь список