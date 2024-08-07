На чемпионате Дагестана по классическим шахматам шахматистка пыталась отравить соперницу

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На чемпионате Дагестана по классическим шахматам произошел скандал. Одна из участниц турнира обработала стол соперницы отравляющим веществом, из-за чего та попала в больницу, передает РИА Новости.

"В интернет попало видео, где одна из участниц чемпионата Дагестана по классическим шахматам, неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы, обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось — ртутными соединениями, стол, за которым предстояло играть ее сопернице, не менее титулованной чемпионке Европы Умайганат Османовой из Каспийска. В результате игры самочувствие Османовой ухудшилось и ей потребовалась медицинская помощь. При этом больше никто не пострадал", — сообщил Сажидов в Telegram-канале Минспорта Дагестана.

По словам Сажидова, подобный инцидент произошел на турнире впервые. В отношении Абакаровой ведутся следственные мероприятия. Глава ведомства заявил, что на происшествие реагируют "самым жестким образом".

Абакарова была дисквалифицирована с чемпионата Дагестана, а также отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой Федерации шахмат России (ФШР) до окончания расследования правоохранительных органов. Глава ФШР Андрей Филатов заявил, что Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в комментарии РИА Новости также отметил, что шахматистка может больше никогда не принять участия в турнирах в России.

"На моей практике это первая такая история, где явно и все очевидно. На видео все видно. Я уверен, что в ближайшее время правоохранительные органы все это дело расследуют. Если вина подозреваемой будет доказана, то мы дисквалифицируем вплоть до пожизненного. ФШР имеет юридические права поступить таким образом. Ждем выводов правоохранительных органов. И, конечно, здоровья спортсменке, с которой это произошло", — заявил он.

По информации "РГ" Османовой оказали первую помощь на месте и отпустили домой, а по итогам турнира она завоевала серебряную медаль.

Фото: pxhere.com