На борту потерпевшего крушение самолета в США, возможно, были фигуристы и экс-россияне

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На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), возможно, находились несколько фигуристов, а также два бывших российских тренера, сообщает RT со ссылкой на агента Ари Закаряна.

Ранее по сообщениям Белого дома, в окрестностях аэропорта имени Рейгана произошло столкновение военного вертолета и регионального самолета, в результате которого погибли около 60 человек.

Группа фигуристов и тренеров могла оказаться на борту, возвращаясь с чемпионата США по фигурному катанию, который состоялся на прошлой неделе.