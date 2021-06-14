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На АЗС в Новосибирске во время заправки автомобиля начался пожар

14 июня 2021 16:39
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Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим.

Пожар на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска начался во время заправки автомобиля. Об этом ТАСС сообщил представитель компании "Еврогаз", владеющей АЗС.

"Предварительно, при заправке автомобиля произошло возгорание", - сказал он.

По словам собеседника агентства, всего произошли четыре - пять взрывов, огонь распространяется на территории более 1 тыс. кв. м.

"[Сгорела] одна грузовая, плюс машина с топливом", - добавил представитель компании. 

Число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 16, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

По данным медиков, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

 

Фото: © vk.com/novosibka

Теги: АЗС Новосибирск пожар

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