На автодороге Урал – Исаклы – Шентала горел автомобиль

24 января 21:23 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на 30 километре автодороги Урал – Исаклы –Шентала горит автомобиль.
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131.
По прибытии было установлено, что по указанному адресу горит автомобиль Газель.
На тушение оперативно был подан генератор пены средней кратности - 600.
В 21:48 пожар был локализован, в 21:53 – объявлена ликвидация открытого горения, в 22:40 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.