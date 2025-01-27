На автодороге Урал – Исаклы – Шентала горел автомобиль

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24 января 21:23 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на 30 километре автодороги Урал – Исаклы –Шентала горит автомобиль.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131.

По прибытии было установлено, что по указанному адресу горит автомобиль Газель.

На тушение оперативно был подан генератор пены средней кратности - 600.

В 21:48 пожар был локализован, в 21:53 – объявлена ликвидация открытого горения, в 22:40 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"