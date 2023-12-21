На Авроре в Самаре произошел большой пожар

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Рано утром 21 декабря в Самаре произошел большой пожар.

На улице Аврора, чуть не доезжая до улицы Гагарина горело сразу два дома. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

В настоящее время огонь уже потушен. Информации о пострадавших или погибших пока нет. Однако уточняется, что горели уже расселенные дома – то есть жильцов там быть не должно. Не исключено, что речь идет о деревянных частных постройках, которые еще сохранились в том районе.

По сообщениям очевидцев, из-за большого скопления пожарных машин, а также скорой помощи, на улице Аврора образовалась крупная пробка, пишет Обоз.инфо.