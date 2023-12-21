На Авроре в Самаре произошел большой пожар

Я нашел ошибку
Главные новости:
Рассматривались вопросы, связанные с итогами взаимодействия государственных и муниципальных организаций с УФСИН СО в 2023 году.
Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин принял участие в выездном совещании Главного управления торгов Самарской области
В квесте на тему химии приняли участие 11 образовательных учреждений Тольятти. Программа приурочена к 45-летию предприятия.
«Тольяттиазот» провел первый этап проекта «Планета ТОАЗиЯ»
Она будет получать ежемесячную стипендию в размере 20 000 рублей до конца обучения.
Студентка тольяттинского Университета сервиса – обладатель гранта Президента России
Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
производители кофе, йогуртов и печенья поднимут цены с января 2024 года
Производители кофе, йогуртов и печенья поднимут цены с января 2024 года
Племянник Иосифа Сталина скончался в Москве в возрасте 94 лет
Племянник Иосифа Сталина скончался в Москве в возрасте 94 лет
Житель Большечерниговского района переломал ребра соседу
Житель Большечерниговского района переломал ребра соседу
Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью
Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
0.32
EUR 99.05
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Авроре в Самаре произошел большой пожар

21 декабря 2023 10:11
319
На Авроре в Самаре произошел большой пожар

Рано утром 21 декабря в Самаре произошел большой пожар.

На улице Аврора, чуть не доезжая до улицы Гагарина горело сразу два дома. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

В настоящее время огонь уже потушен. Информации о пострадавших или погибших пока нет. Однако уточняется, что горели уже расселенные дома – то есть жильцов там быть не должно. Не исключено, что речь идет о деревянных частных постройках, которые еще сохранились в том районе.

По сообщениям очевидцев, из-за большого скопления пожарных машин, а также скорой помощи, на улице Аврора образовалась крупная пробка, пишет Обоз.инфо.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Крупный пожар тушили в Самаре в дачном поселке
19 декабря 2023, 13:56
Крупный пожар тушили в Самаре в дачном поселке
Горели два дачных строения на площади 120 кв. м. Общество
756
17 декабря 2023, 10:24
Самарчанка пострадала при пожаре в доме на ул. Самарской
На месте происшествия горела кровля частного дома на площади 60 кв. м. Происшествия
480
В поселке под Самарой на пожаре пострадал человек
15 декабря 2023, 13:32
В поселке под Самарой на пожаре пострадал человек
На месте происшествия горел деревянный дом и хозпостройка на площади 80 кв. м. Происшествия
526
  • Требуется журналист
В центре внимания
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
21 декабря 2023  11:38
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
288
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
20 декабря 2023  18:01
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
613
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
20 декабря 2023  13:11
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
538
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
20 декабря 2023  12:59
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
620
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
20 декабря 2023  11:02
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
501
Весь список