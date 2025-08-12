Я нашел ошибку
Главные новости:
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина

12 августа 2025 11:59
74
За несколько дней до запланированной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске случился природный инцидент — оползень, который спровоцировал небольшое цунами. Об этом сообщает местный новостной портал Alaska's News Source со ссылкой на данные Информационного центра по землетрясениям Аляски (AEIC).

По информации специалистов, оползень произошёл в районе поселка Эндикотт Арм, расположенного к югу от столицы штата — Джуно. Обвал грунта упал в воду, вызвав волны цунами высотой около 0,3 метра. К счастью, никто не пострадал, а разрушений зафиксировано не было.

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться 15 августа на территории Аляски для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Точное место проведения переговоров пока не раскрывается.

Местное издание Alyaska Landmine предполагает, что встреча может пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, южной части муниципалитета Анкоридж. Такое предположение основано на том, что в этом отеле с 12 по 16 августа отсутствуют свободные номера для бронирования, что может свидетельствовать о подготовке к важному мероприятию, пишет МК. 

 

