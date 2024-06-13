На 1021 километре трассы М-5 столкнулись грузовик и легковушка

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В результате столкновения двух транспортных средств, к сожалению, пострадал человек.



12 июня в 16 часов 26 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на 1021 километре трассы М-5 произошло дорожно – транспортное происшествие. К месту вызова был направлен 1 расчет пожарно – спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 в количестве 3 человек личного состава. На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. По прибытии в 16 часов 46 минут было установлено, что произошло боковое столкновение легковой автомашины Opel Astra и грузовой автомашины Газель. К сожалению, пострадал 1 человек, который был госпитализирован в Красноярскую центральную районную больницу. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"