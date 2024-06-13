Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев предложили наделить правом менять срок капремонта дома
Самарцев предложили наделить правом менять срок капремонта дома
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
На Московском шоссе в Самаре девушка выпала из высотки
На Московском шоссе в Самаре девушка выпала из высотки
Вячеслав Федорищев рассказал, что старается читать все комментарии жителей региона
Вячеслав Федорищев рассказал, что старается читать все комментарии жителей региона
В Самаре в июне пройдет фестиваль уличной культуры
В Самаре в июне пройдет фестиваль уличной культуры
В 35% компаний Самары есть сотрудники на удаленке
В 35% компаний Самары есть сотрудники на удаленке
Самарские полицейские приняли участие в родительском онлайн-собрании «Как лето сделать безопасным»
Самарские полицейские приняли участие в родительском онлайн-собрании «Как лето сделать безопасным»
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.02
0.03
EUR 95.74
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
«ЗИМфест» открывает выставку «Самарский модернИЗМ» во дворе Музея Модерна
Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На 1021 километре трассы М-5 столкнулись грузовик и легковушка

13 июня 2024 13:19
105
На 1021 километре трассы М-5 столкнулись грузовик и легковушка

В результате столкновения двух транспортных средств, к сожалению, пострадал человек.

12 июня в 16 часов 26 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на 1021 километре трассы М-5 произошло дорожно – транспортное происшествие. К месту вызова был направлен 1 расчет пожарно – спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 в количестве 3 человек личного состава. На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. По прибытии в 16 часов 46 минут было установлено, что произошло боковое столкновение легковой автомашины Opel Astra и грузовой автомашины Газель. К сожалению, пострадал 1 человек, который был госпитализирован в Красноярскую центральную районную больницу. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в ДТП пострадал водитель Lada Kalina
13 июня 2024, 11:59
В Самаре в ДТП пострадал водитель Lada Kalina
12 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.  Происшествия
156
Пострадала 77-летняя женщина.
12 июня 2024, 15:24
В Похвистнево в попутном направлении столкнулись две иномарки
Пострадала 77-летняя женщина. Происшествия
391
ДТП в Большеглушицком районе: пострадали 5 человек
10 июня 2024, 10:33
ДТП в Большеглушицком районе: пострадали 5 человек
Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы. Происшествия
415
В центре внимания
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
138
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
13 июня 2024  13:55
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
94
Вячеслав Федорищев вновь прогулялся по региональной столице и пообщался с жителями города, чтобы выслушать и взять на отработку их вопросы, чаяния и жалобы.
12 июня 2024  15:57
В День России Вячеслав Федорищев пообщался с самарцами и оценил мощности завода Авиакор
586
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
11 июня 2024  12:10
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
400
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
11 июня 2024  10:13
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
464
Весь список