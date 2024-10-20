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МВД возбудило дело по факту ДТП с пятерыми погибшими в Домодедове

20 октября 2024 16:55
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Находившийся за рулем автомобиля Lada 25-летний водитель выехал на полосу встречного движения,где столкнулся с грузовиком Scania.

После аварии в подмосковном округе Домодедово, которая привела к гибели пяти человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 20 октября сообщает ГУ МВД России по Московской области,пишут "Известия".

Согласно предварительным данным, находившийся за рулем водитель автомобиля Lada, мужчина 1999 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с грузовой машиной Scania.

Как сообщает mosobl.kp.ru, многотоннажное транспортное смяло маленькую машину, превратив в металлолом. 25-летний водитель «Лады» и четверо его пассажиров, пол и возраст которых не уточняется, погибли.

 

Теги: ДТП

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