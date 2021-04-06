Мужчине грозит штраф за шашлык на балконе

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Административное дело завели на жителя Сочи, который установил и использовал мангал на балконе, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Поступило сообщение о том, что на балконе многоквартирного дома один из жильцов установил мангал и развёл открытый огонь. На место был направлен инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сочи. В отношении гражданина возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в РФ", - говорится в сообщении.

В главке пояснили, что использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц запрещено по закону.

"За данное нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20. 4 КоАП в РФ на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима - влекут наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В случае возникновения пожара вследствие нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 168 и 219 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

Также в ГУ МЧС по Краснодарскому краю просят граждан соблюдать требования и нормы пожарной безопасности. По информации пресс-службы, с начала 2021 года в Сочи произошло 144 пожара, причиной половины из них стало неосторожное обращение с огнём.