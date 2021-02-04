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Мужчина выпал из окна дома на коляску с ребенком в Воронеже

4 февраля 2021 22:33
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Оба погибли.

Мужчина выпал из окна многоэтажного дома на коляску с ребенком вечером в четверг в микрорайоне Шилово в Воронеже. В результате происшествия они оба погибли, сообщили ТАСС в городской службе скорой медпомощи.

"Мужчина, выпавший из окна, погиб. Выезжали бригады: фельдшерская, врачебная и реанимация. Ребенок, который был в коляске, умер в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел около 17:30 на улице Острогожской микрорайона Шилово.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, по факту происшествия проводится проверка. "Следователи выехали на осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств", - сказали в пресс-службе.

 

Фото:  соцсети

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