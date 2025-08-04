Мужчина утонул в селе Черноречье Волжского района

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3 августа в селе Черноречье Волжского района во время купания на озере Тростяное пропал мужчина. По словам очевидцев, он вошел в воду и больше его не видели. В 18.35 на место происшествие были направлены водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину и спасатели приступили к обследованию донной акватории. В 20.30 водолаз обнаружил утонувшего на глубине 5 метров и доставил до береговой линии и передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщает ПСС по Самарской области.