Мужчина утонул на реке Сызранка в районе пристани «Дружба»

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7 июля водолазы Поисково-спасательного отряда города Сызрань привлекались к проведению поисковых работ на реке Сызранка в районе пристани «Дружба». Там утонул мужчина 1975 года рождения. Сигнал о происшествии поступил от очевидцев. Прибыв к месту происшествия в 12.30 и определив район поиска, спасатели приступили к работе. В 12.50, в ходе проведения поисковых работ, мужчину обнаружили на глубине двух метров и в 40 метрах удаления от берега. Водолазы извлекли из воды утонувшего и передали сотрудникам полиции, пишет ПСС по Самарской области.

Чтобы избежать беды, необходимо строго соблюдать ряд простых правил. ПОМНИТЕ:

купаться можно только в разрешенных местах;

нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться камни, коряги или металлические прутья ;

дети должны купаться только в присутствии взрослых;

не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. Если вы все же запутались в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь спокойными движениями выплыть на берег.

нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы- это опасно даже для умеющих хорошо плавать;

запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения;

если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайся плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде.

Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность и строго придерживаться правил поведения на воде.