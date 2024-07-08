Мужчина утонул на озере Волжского района

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7 июля в 10.01 водолазы отряда специального назначения проводили водолазные поиски пропавшего на озере Волжского района около б/о «Соленый овраг» мужчины 1985 года рождения. Ночью он ушел к водоему купаться и обратно не вернулся. На берегу озера выставлены предупреждающие аншлаги «Купание запрещено!». Видимо, пловца это не остановило. В 11.32 водолазы подняли утонувшего с глубины 4 метра и доставили до береговой линии. Спасатели призывают отдыхающих соблюдать правила поведения на воде, пишет ПСС по Самарской области.