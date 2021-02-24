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Мужчина угрожает взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" в Москве

24 февраля 2021 21:38
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Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры.

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции "Славянский бульвар" синей ветки столичного метрополитена, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина сообщил, что у него граната, и угрожает взорвать [ее] <...> на станции "Славянский бульвар". Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станция закрыта на вход и выход.

Как сообщил ТАСС источник в московском метро, около 19:25 на станции "Славянский бульвар" был "обнаружен бесхозяйный предмет". "По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что около 19:00 мск поезд, следующий в сторону станции "Киевская", высадил пассажиров на станции "Славянский бульвар", так как в его последнем вагоне был обнаружен предмет, похожий на гранату.

 

Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

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