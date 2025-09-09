Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Сочи

185

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины попытались атаковать гражданские объекты в Адлерском районе Сочи. В результате этого погиб мужчина.

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился», — говорится в публикации.

Кондратьев добавил, что, по предварительным данным, в результате атаки получили повреждения шесть частных домов, пишет РТ.