Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Сочи

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины попытались атаковать гражданские объекты в Адлерском районе Сочи. В результате этого погиб мужчина.
Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
«Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился», — говорится в публикации.
Кондратьев добавил, что, по предварительным данным, в результате атаки получили повреждения шесть частных домов, пишет РТ.