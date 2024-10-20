Мужчина и женщина украли у тольяттинки телефон, теперь их ищут

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В октябре текущего года в полициюТольятти обратилась местная жительница 1979 года рождения, которая сообщила, что неизвестные мужчина и женщина похитили у нее телефон. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 25 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы подозреваемые в совершении открытого хищения имущества. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Центрального района У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см., волосы короткие русого цвета.

Был одет: куртка черного цвета, брюки темно-синего цвета, кроссовки темного цвета с белой подошвой.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., волосы средней длины темного цвета.

Была одета: кофта темного цвета, брюки темно цвета, обувь темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 89022984174 или 102.