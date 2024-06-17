Мужчина 70 лет утонул в Безенчукском районе

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16 июня водолазы Поисково-спасательного отряда Специального назначения в 11.30 приступили к проведению поисковых работы в ерике Черновка Безенчукского района около базы отдыха «Луговое». Там, во время купания, пропал мужчина 1954 года рождения. Требовалась помощь спасателей по обследованию донной акватории водоема. Поиски утонувшего мужчины проводились по заявлению сотрудников полиции. Обследование акватории заняло продолжительное время. В 14.45 пропавшего мужчину водолаз обнаружил на глубине трех метров и доставил до береговой линии. В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза, сообщает ПСС по Самарской области.