Мотоциклист в Ставропольском районе наехал на бетонный блок и опрокинулся в кювет

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12 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

В Ставропольском районе на 0,3 км а/д «М-5 «Урал» - DAF центр» в 15:00 час. 37-летний водитель, не имеющий права управлять подобным транспортным средством, на мотоцикле Motoland, незарегистрированном в установленном порядке, двигался без средств мотозащиты со стороны а/д «М-5 «Урал» в направлении а/д «Поволжское шоссе». В пути следования житель Тольятти не справился с рулевым управлением, съехал на левую обочину, где наехал на бетонный блок и опрокинулся в кювет. После ДТП мотоциклист с травмами ноги госпитализирован.