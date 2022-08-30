Москвичке выстрелили в глаз за пение караоке на балконе жилого дома

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В Москве 31-летней девушке выстрелили в глаз за пение караоке на балконе жилого дома, пишут "Известия".

По сведениям «Известий», инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 августа, на улице Молдавской. Девушка находилась в гостях у подруги, где они пели караоке.

В одиннадцатом часу из соседнего дома в сторону девушек была открыта стрельба. В результате одна из них получила ранение в глаз и была доставлена в больницу с тяжелой контузией глазного яблока и раной роговицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: ru.freepik.com