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После чего отправила смс-сообщение своему мужу о том, что это "его проблема".
Москвичка оставила годовалую дочь в хостеле в центре Москвы 
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Москвичка оставила годовалую дочь в хостеле в центре Москвы 

19 июля 2021 16:29
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После чего отправила смс-сообщение своему мужу о том, что это "его проблема".

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская возьмет под свой контроль ситуацию с годовалым ребенком, которого мать оставила в хостеле в центре Москвы. Это будет сделано для того, чтобы все решения в отношении ребенка принимались в его интересах, об этом она в понедельник рассказала ТАСС.

18 июля 27-летняя москвичка оставила свою дочь, 2020 года рождения, в хостеле, после чего отправила смс-сообщение своему супругу о том, что это "его проблема".

"Я знаю об этой ситуации. С семьей работают социальные службы, правоохранительные органы разбираются в данном деле. Я буду держать это дело на контроле, чтобы все решения принимались в интересах ребенка", - рассказал собеседник агентства.

На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: оставила в хостеле годовалая дочь москвичка

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