Московский суд оштрафовал Amazon

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Американская компания оштрафована за неудаление запрещенного контента.

Суд признал виновной компанию Amazon по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей, говорится в решении суда.

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стал отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства, а также отказ убрать информацию о способах изготовления и употребления наркотиков. Напомним, что за отказ от неудаления запрещенной информации компании был назначен штраф в 1 млн рублей еще в октябре 2023 года. В результате отсутствия каких-либо действий по удалению сведений сумма штрафа увеличилась до 2 млн рублей.

По словам депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Антона Немкина, назначение иностранным ИТ-компаниям штрафов по статье 13.41 КоАП РФ уже стало обыденностью. «Иностранные компании систематически не соблюдают требования российского законодательства. При этом рациональных объяснений неисполнению требований нет, складывается ощущение, что компании намеренно демонстрируют свое безразличное отношение к правам пользователей и законодательству других стран в целом», – отметил депутат.

Число административных дел в дальнейшем будет только увеличиваться, убежден парламентарий. «Легкомысленное отношение к российскому законодательству приведет к увеличению как числа возбужденных дел, так и сумм штрафов. В результате может встать вопрос о блокировке того или иного ресурса. Не менее проблематичной для зарубежных компаний также становится почему-то локализация персональных данных россиян. Напомню, что не так давно штраф в 15 млн рублей за повторный отказ от локализации получила американская корпорация Google. То же самое касается нарушения положений антимонопольного законодательства - иностранные организации зачастую нарушают и их. Так, Apple получила штраф почти на 1,2 млрд рублей за навязывание российским разработчиками приложений для операционной системы iOS платежного инструмента компании», – напомнил Антон Немкин.

Неисполнение требований действующего законодательства – показатель того, что часть иностранных компаний не намерена оставаться на российском рынке, считает депутат.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина